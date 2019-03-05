Reuters: основатель Papa John's покидает совет директоров

ТАСС, 5 марта. Основатель американской сети пиццерий Papa John's Джон Шнаттер согласился покинуть совет директоров в рамках мирового соглашения с компанией, что положило конец cудебному процессу. Об этом во вторник сообщает агентство Reuters.

По его данным, компания намерена продолжить сотрудничать с Шнаттером в поисках наиболее подходящего независимого кандидата на должность директора, который не будет связан ни со Шнаттером, ни с хедж-фондом Starboard Value LP, получившим в 2018 году 10% акций компании в обмен на инвестиции. Основатель Papa John's, которому по-прежнему принадлежит около 30% акций, пообещал уйти из совета директоров при условии, что независимый директор будет назначен до ежегодного собрания акционеров в мае 2019 года.

Шнаттеру в 2018 году пришлось уйти в отставку с поста председателя совета после того, как в СМИ попала информация о том, что в мае во время закрытого совещания с сотрудниками он произнес слово, обозначающее представителя темнокожей расы и считающееся в США оскорбительным. Сам Шнаттер отверг обвинения в расизме и заявил, что другие члены совета директоров вступили в сговор против него.

По заявлению представителя компании, из-за скандала продажи Papa John's упали в 2018 году на 7,3%. При этом в прошлом месяце Papa John's отказалась от предложенных Шнаттером $250 млн инвестиций, вместо этого приняв инвестиционное предложение хедж-фонда Starboard Value LP.

Судебный процесс между Papa John's и Джоном Шнаттером начался летом 2018 года, когда предприниматель подал к компании несколько исков в попытке вернуть контроль в совете директоров.