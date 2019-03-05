Фармкомпании обяжут отчитываться в ЕГАИС об объемах производства этилового спирта

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Правительство утвердило изменения в положение о лицензировании производства лекарств для фармкомпаний, согласно которым необходимо будет передавать данные об объемах спиртосодержащих жидкостей в единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС), оснастив оборудование средствами измерения концентрации и объема спирта. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту постановления, к фармпроизводителям "предъявляются лицензионные требования <...> об оснащении оборудования для учета объема оборота и использования фармацевтической субстанции спирта этилового (этанол) и этилового спирта для производства спиртосодержащих лекарственных препаратов <...> техническими средствами фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота спирта этилового, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную систему учета объема производства и оборота этилового спирта и спиртосодержащей продукции", - говорится в документе.

Ранее первый вице-премьер Антон Силуанов поручил проработать предложения по наделению Росалкогольрегулирования полномочиями по лицензированию производства, хранения и реализации медицинского спирта. Сейчас вопросом контроля медицинского спирта занимается Министерство промышленности и торговли.