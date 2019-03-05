Президент Татарстана надеется на сохранение производства Ford Sollers в регионе

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов не исключил возможного сокращения производства Ford на площадках в Татарстане, но выразил надежду на то, что оно сохранится в республике даже после возможного решения о реорганизации. Об этом он сообщил ТАСС во вторник.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Ford обсуждает возможность закрытия двух основных заводов в России (в Ленинградской области и Татарстане), которые производят легковые автомобили, в рамках глобальной программы реструктуризации.

"Я думаю, останутся, может быть, в усеченном виде, но останутся", - сказал Минниханов, добавив, что на площадках в Татарстане у компании Ford успешно развивается производство внедорожника и микроавтобуса.

Ранее глава европейского подразделения Ford Стивен Армстронг заявил о планируемой реорганизации бизнеса в Европе, она предусматривает сокращение тысяч рабочих мест.

Совместное предприятие Ford Sollers образовано в октябре 2011 года Ford Motor Company и Sollers при равном участии сторон. Предприятие выпускает Ford Focus и Ford Mondeo во Всеволожске (Ленинградская область), Ford Fiesta и Ford Ecosport в Набережных Челнах, а также Ford Kuga, Ford Explorer и Ford Transit в Елабуге (Татарстан).