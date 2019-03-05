Россия и Чехия проведут в Праге заседание межправкомиссии и бизнес-форум

ПРАГА, 6 марта. /ТАСС/. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров проведет в среду в Праге заседание межправительственной комиссии вместе с министром промышленности и торговли Чехии Мартой Новаковой, а также примет участие в открытии бизнес-форума, посвященного российско-чешским торгово-экономическим отношениям. Об этом сообщили в пресс-службе российского министерства.

В Чехию Мантуров приехал накануне, 5 марта, и вместе с Мартой Новаковой принял участие в открытии завода "Данафлекс" в городе Брно.

На 6 марта запланирована также встреча Мантурова с президентом Чехии Милошем Земаном, отметили в российском ведомстве.

В сентябре 2018 года премьер-министр республики Андрей Бабиш говорил, что Чехия не намерена поднимать в Евросоюзе тему возможной отмены антироссийских санкций и не будет проявлять активность в возможных дебатах в Евросоюзе по вопросу их отмены. Бабиш представляет Чехию в Европейском совете. Тем не менее, руководство этой страны неоднократно отмечало, что отмена антироссийских санкций и ответных российских санкций выгодна обеим сторонам.

Одна из тем возможного российско-чешского сотрудничества - интерес российского Росатома к строительству новых АЭС в стране. В планах правительства Чехии возведение новых энергоблоков на действующих в стране АЭС "Темелин" и "Дукованы" - либо на одной их них, либо на обеих, - однако пока не ясна схема финансирования строительства блоков, поэтому тендер на их строительство не будет объявлен, говорила Новакова.

Чешские АЭС "Темелин" или "Дукованы" были построены при активном содействии России. Помимо Росатома, интерес к готовящемуся тендеру проявили американская Westinghouse, китайская China General Nuclear Power, французская EDF, южнокорейская KHNP, а также совместное французско-японское предприятие Mitsubishi Atmea.