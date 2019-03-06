Российско-чешская межправкомиссия обсудит сотрудничество в авиапроме

ПРАГА, 6 марта. /ТАСС/. Возможности активизации сотрудничества РФ и Чехии в авиационной промышленности будут рассмотрены на открывающемся в среду в Праге 11-м заседании российско-чешской межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству (МПК). Об этом в эксклюзивном интервью ТАСС сообщила во вторник вечером министр промышленности и торговли Чехии Марта Новакова.

"Прежде всего, мы ожидаем, что [на МПК] будем обсуждать перспективы взаимодействия в авиационной промышленности, - отметила она. - Готовится и специальная встреча с представителями [чешской авиастроительной] компании Aircraft Industries. Мы хотим с ними говорить о возможностях производства и продажи [самолета для местных авиалиний] L-410, а также о потенциале производства и реализации на рынках в будущем [его более новой модели] L-610. L-610 был спроектирован примерно 20 лет назад, но не прошел процесс сертификации. Ныне [на мировых рынках] появился большой спрос на этот тип самолета".

Многоцелевые самолеты для местных авиалиний, какими являются L-410 и L-610, производятся и модернизируются на расположенном в городе Куновице на юго-востоке Чехии авиастроительном заводе акционерной компании Aircraft Industries - дочерней структуре российской корпорации "Уральская горно-металлургическая компания". Во вторник сопредседатель МПК с чешской стороны Марта Новакова и ее российский партнер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров посетили данное предприятие.

"Реализация совместных проектов в авиапроме представляет большой интерес для Чехии. Нам также интересно проводить инвестиции в России. Ряд чешских предпринимателей уже вложили капитал или готовы вложить в [экономику] РФ. Мы обсуждаем условия локализации производств [на российской территории] так, чтобы они были равными для чешских и российских фирм. Эти темы также будут подниматься [на заседании МПК]", - подчеркнула министр.

Строительство нового блока чешских АЭС

Марта Новакова отметила российский интерес к участию в проектах строительства новых энергоблоков на двух чешских АЭС - "Темелин" и "Дукованы". Планы развития этих станций, однако, пока обсуждаются на правительственном уровне. Тендер, в котором хотела бы принять участие госкорпорация "Росатом", не будет объявлен в ближайшей перспективе.

"Думаю, что наше [чешское] правительство до конца своего мандата [завершается после очередных парламентских выборов в 2021 году] могло бы [обеспечить выработку] условий тендера, которые будут предъявлены к поставщику", - сказала Новакова.

Министр также отметила заинтересованность Чехии в реализации планов строительства газопровода "Северный поток - 2". "Республика смотрит на этот проект позитивно", - подчеркнула она.

Об инциденте с представителем МИД РФ

Министр отвергла опасения некоторых российских СМИ по поводу того, что на работе МПК может негативно отразиться отказ чешских органов во въезде в республику представителю МИД РФ, направлявшемуся для участия в ее заседании.

"Предполагаю, что это [инцидент] не отразится на работе МПК. Этот человек прилетел рейсовым самолетом и не является частью делегации. Мы вообще эту тему не открывали, и у нас нет причин ее открывать", - отметила Марта Новакова.

Ранее чешские СМИ сообщили об отказе во въезде в республику "по соображениям безопасности" члену российской делегации. Посольство РФ в республике назвало эти действиями недружественными и не соответствующими характеру чешско-российских отношений, которые не останутся без ответа.