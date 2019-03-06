В Приамурье сообщили о снижении интереса к сельхозстрахованию

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 марта. /ТАСС/. Интерес аграриев в Амурской области к сельскохозяйственному страхованию за три года снизился более чем в 5,5 раз, несмотря на то, что регион относится к зоне рискованного земледелия. Если в 2016 году свои посевы здесь застраховали 17 хозяйств, то в 2018 году - всего три. Об этом в среду сообщил ТАСС заместитель министра сельского хозяйства области Владимир Гутник.

Среди основных причин такой тенденции он указал на сложность при оформлении страховок. Например, не каждый сельхозтоваропроизводитель может позволить себе иметь необходимый штат сотрудников для полноценного оформления документов всего цикла производства сельскохозяйственной культуры - составления технологических карт, сдачу семенного материала на проведение анализа качества, что является одним из необходимых условий для оформления договора сельскохозяйственного страхования. К тому же, не на каждой территории есть метеорологические станции, что не позволяет получить подтверждающие документы по ряду опасных природных явлений.

"Сегодня сельскохозяйственное страхование не является обязательным для аграриев, это дело добровольное, и у каждого агрария есть свой собственный взгляд на то, как выстраивать работу своего бизнеса", - отметил замминистра. "Для одних вопрос экономической защиты своих имущественных интересов, в том числе, снижение убытков, является ключевым, для других занимает далеко не лидирующие позиции, и каждый выбирает сам, страховать ему свой будущий урожай или нет", - констатировал он.

В прошлом году, по данным регионального правительства, избыточное увлажнение почвы из-за обильных осадков и паводка нанесло ущерб посевам на сумму свыше 1 млрд рублей. Всего от воды пострадали посевы в 14 сельскохозяйственных районах области - это 117,5 тыс. га сои, зерновых и других культур. Сегодня в регионе выращивается около 40% российской сои, бобовые - одна из основных статей экспорта региона.