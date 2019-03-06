Красноярский край готов компенсировать допрасходы подрядчикам объектов Универсиады

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Обращение компаний "Сибиряк" и СМУ №7 в суд с требованием к управлению капитального строительства (УКС) Красноярского края доплатить за строительство объектов Универсиады является технической процедурой, и власти готовы выплатить средства после проведения экспертизы. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона.

Ранее компания "Сибиряк" потребовала 221,6 млн рублей, а СМУ №7 - 108,7 млн рублей за дополнительные работы по государственным контрактам на строительство спортивных объектов. Речь идет об объектах Академии зимних видов спорта, которые используются сейчас для проведения Универсиады.

"В ходе строительства выявились дополнительные виды работ, не предусмотренные проектно-сметной документацией, но необходимые для ввода объектов в эксплуатацию. Их оплата возможна только после проведения дополнительной экспертизы и оценки объемов выполненных работ. Традиционно эти процедуры проходят в ходе судебных разбирательств. Обращение подрядчиков в арбитраж - сугубо техническая процедура", - сообщили в пресс-службе.

В министерстве строительства края ТАСС пояснили, что эти средства предусмотрены в бюджете края, но необходимо судебное решение, чтобы направить их на оплату дополнительных работ.

Универсиада в Красноярске проходит со 2 по 12 марта. Академия зимних видов спорта является крупнейшим объектом состязаний, здесь проходят соревнования по лыжным гонкам, фристайлу, сноуборду и спортивному ориентированию на лыжах.