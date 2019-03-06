Приамурье получит 108,2 млн рублей на возмещение части затрат по инвесткредитам в АПК

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 марта. /ТАСС/. Амурская область получит межбюджетный трансферт в размере 108, 2 млн рублей на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе. Об этом сообщается в среду на сайте регионального правительства со ссылкой на распоряжение председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

"108,2 млн рублей возместят Приамурью по инвесткредитам в АПК. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев", - говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что федеральные средства выделяются в рамках проекта "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе". Эта госпрограмма работает на развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Деньги пойдут сельхозпроизводителям на компенсацию уплаченных процентов по инвестиционным кредитам, которые были получены, в том числе, на приобретение техники, оборудования, строительство и реконструкцию объектов животноводства и растениеводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов.

"У Приамурья огромный потенциал в сфере АПК. Поддержка позволит фермерам более эффективно использовать имеющиеся финансовые ресурсы и планировать свой бизнес", - цитирует сайт губернатора Амурской области Василия Орлова.

Всего правительством РФ для дальневосточных регионов выделено 915 млн рублей на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе.