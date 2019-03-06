Роскачество проверило ликерные вина на соответствие ГОСТу

Исследование ликерных вин проводилось Роскачеством в рамках проекта "Винный гид России", запущенного совместно с Минпромторгом и Минсельхозом. Вино оценивалось по 100-балльной системе в соответствии с международной шкалой всемирной организации винограда и вина (OIV). В соответствии с российским ГОСТом хорошим считается вино, набравшее по сумме баллов не менее 71, экспертной комиссией Роскачества для Винного гида России был принят повышенный уровень - 78 баллов.

"По результатам исследований группа ликерных вин стала наиболее успешной в разрезе всего "Винного гида России": 31 закупленное вино соответствует минимальным требованиям дегустационной оценки (то есть ГОСТу), а 29 наименований - повышенным требованиям Роскачества. Лучшее вино пополнило "Винный гид России", - отмечается в сообщении.

Лидерами в данной категории стали два крымских предприятия - "Массандра" (20 вин) и "Солнечная долина" (шесть вин). Также в гид вошли по одному вину крымского "Коктебеля" и кубанских "Фанагории" и "Кубань-Вино". Все исследованные вина расположились в ценовом диапазоне от 339 до 660 рублей и относились к категории "Ликерных специальных вин", особенность которой заключается в том, что она предполагает использование спиртов невиноградного происхождения (зерновой спирт). В России винограда всегда было меньше, чем зерна, поэтому традиционно использовался именно зерновой спирт, что сделало Россию одним из лидеров по производству ликерных вин.

Министерства оценили

"Исследование "Винный гид" и "Дни российских вин" как раз нацелены на повышение популярности российского вина, как у российских, так и зарубежных потребителей. Они показали и доказали, что качественные вина в массовом сегменте потребления в России есть, причем они получают достаточно высокие оценки специалистов", - приводятся в сообщении слова статс-секретаря, заместителя министра промышленности и торговли Виктора Евтухова. Заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут также отметила важность популяризации отечественного вина как на внутреннем, так и на внешнем рынках. По ее мнению, одним из перспективных решений в данном направлении является развитие сельского туризма в винодельческих регионах нашей страны, в том числе разработка "винных маршрутов", которые в дальнейшем могут быть внесены в "Винный гид России".

Как сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов, результаты исследования качества российского вина превзошли ожидания экспертов. По его словам, проект "Винный гид России" будет обновляться ежегодно, чтобы потребители оперативно получали информацию о качестве именно того вина, которое находится на полках магазинов. В рамках проекта "Винный гид России" Роскачество впервые сделало акцент не на лабораторных анализах, а на органолептических показателях качества вин (то есть на цвете, аромате и вкусе) - по аналогии с лучшими зарубежными практиками по изучению качества вина. Дегустационную комиссию составили 23 российских и два итальянских эксперта.