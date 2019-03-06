Сбережения россиян за февраль сократились на 2,4%

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Накопления россиян в феврале 2019 года, по предварительным данным, уменьшились почти на 2,4% по сравнению с январем - до 32,88 трлн рублей. Такая оценка приводится в материалах Росстата.

При этом объем накоплений превышает уровень декабря 2018 года, когда он составлял чуть более 32,31 трлн рублей.

В феврале, как и ранее, россияне предпочитали хранить деньги на вкладах: на счетах находилось 21,79 трлн рублей (66,3% от общего объема сбережений). В то же время доля накоплений в наличных сократилась по сравнению с январем на 0,4 процентных пункта (п.п.), до 18,4% (или до 6,07 трлн рублей), а доля вложений в ценные бумаги выросла на 0,4 п.п., до 5,02 трлн рублей.