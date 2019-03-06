Мосбиржа в 2018 году увеличила комиссионный доход до 23,6 млрд рублей

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Комиссионные доходы Московской биржи по итогам 2018 года выросли на 11,5% и достигли уровня 23,647 млрд рублей (против 21,207 млрд рублей в 2017 году), говорится в отчетности биржи по МСФО. Самый высокий рост показал рынок акций, прибавивший 20% за счет значительного увеличения объемов торгов, говорится в релизе биржи по итогам публикации отчетности. Комиссионный доход от срочного рынка вырос на 15,3% из-за увеличения объемов торгов и доли контрактов с более высокой стоимостью.

При этом доход денежного рынка в 2018 году также увеличился - на 13,1%, несмотря на снижение объема торгов на 3,4% по сравнению с предыдущим годом. Согласно сообщению биржи, снижение объемов операций репо с Банком России на 97,7% и междилерского репо на 31,4%, частично компенсировалось ростом операций репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) - инструментом с более высокой стоимостью.

"Прошедший год стал очень успешным для биржи по показателю комиссионного дохода, который увеличился на 11,5%. Рост комиссионного дохода оказался выше, чем в предыдущем году, и выше, чем совокупный среднегодовой темп роста в 11% за четыре последних года", - прокомментировал Лапин. По его словам, доля комиссионных доходов в выручке составляет 60%.

Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО

Чистая прибыль Московской биржи по итогам 2018 года уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 2,6%, до 19,72 млрд рублей (20,255 млрд рублей в 2017 году), говорится в отчетности биржи по МСФО. При этом базовая прибыль на одну акцию снизилась на 2,8% - с 9,02 рубля в 2017 году до 8,76 рубля в 2018 году.

Чистая прибыль компании снизилась за счет более высоких темпов роста операционных расходов по сравнению с операционными доходами. Так, согласно отчетности, основные расходы пришлись на амортизацию и содержание имущества и нематериальных активов (рост расходов на 11,6%, до 4,545 млрд рублей), профессиональные услуги (рост на 34,3%, до 572,6 млн рублей) и расходы на персонал (рост на 5,8%, до 6,512 млрд рублей), свидетельствуют данные отчетности. Кроме того, сумма прочих операционных расходов, включая резервы, сформированные компанией для финансирования судебных исков в 2018 году, составила 1,075 млрд рублей.

"Мы увидели небольшое ускорение роста операционных расходов в четвертом квартале 2018 года в соответствии с нашими сезонными циклами", - прокомментировал финансовый директор Московской биржи Максим Лапин. "Операционные расходы по итогам 2018 года выросли в пределах ожидаемого диапазона в 7-9%, оказавшись ближе к его нижней границе. Резерв на судебное разбирательство, заложенный во втором квартале 2018 года, был восстановлен на 75% в четвертом квартале после того, как биржа выиграла дело в кассационном суде. В целом чистая прибыль биржи в 2018 году снизилась лишь на 2,6%, но без учета резервов биржа увеличила бы чистую прибыль на 2,5%", - отметил он.

По словам Лапшина, "дисциплина расходов на бирже высокая <...> Мы поменяли сроки, ускорили амортизацию части нематериальных активов. Это учетное изменение, без него динамика расходов была бы меньше". Кроме того, расходы на профессиональные услуги пришлись в основном на услуги Мосбиржи на товарном рынке, сказал он.