Эстонская компания оштрафована на €300 за нарушение санкций против России

ТАЛЛИН, 6 марта. /ТАСС/. Эстонская компания Ecovizor оштрафована на €300 за нарушение санкций ЕС против России. Об этом сообщил в среду портал ERR.

Согласно сообщению, компания, которая зарегистрирована в Таллине, продала в 2017 году российскому клиенту насос собственного производства за €7550. Такой насос может использоваться в нефтяной промышленности.

Совладелец компании Герт Мармор признал факт продажи, но заявил, что не знал о международных санкциях против РФ. Налогово-таможенный департамент Эстонии в конце 2018 года наложил на него штраф в размере €300.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Срок действия очередного пакета экономических санкций истекает 31 июля 2019 года.