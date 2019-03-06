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"Ведомости": Минтранс предложил упростить инвестиции в общественный транспорт

Также ведомство предлагает исключить риск лишения права на эксплуатацию трамвайной сети уже после заключения соглашения

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Минтранс подготовил поправки в законопроект, которые меняют порядок заключения концессионных соглашений и ГЧП в сфере общественного транспорта, сообщает газета "Ведомости".

Документ направлен на межведомственное согласование, рассказали газете участники обсуждения поправок в Минтрансе.

Как поясняет сотрудник компании, инвестирующий в инфраструктуру, Минтранс для решения проблемы предлагает привлекать регион в качестве третьей стороны при подписании соглашения с инвестором. Регион будет ответственным, если инвестор потеряет выручку из-за регулирования тарифов.

Также Минтранс предлагает исключить еще один риск для инвесторов - лишиться права на эксплуатацию трамвайной сети уже после заключения соглашения. Уже после того, как он выиграл конкурс, инвестор должен поучаствовать еще в одном конкурсе - на распределение маршрутов, объяснил партнер "Качкин и партнеры" Денис Качкин. Рискуют и муниципалитеты, которые должны будут выплатить компенсации, отмечает он. Министерство предлагает убрать второй конкурс, пишет газета.

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