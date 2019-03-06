В Удмуртии в 2019 году начнется строительство комплекса по разведению африканского сома

ИЖЕВСК, 6 марта. /ТАСС/. Строительство рыбоводного комплекса по выращиванию африканского сома начнется в 2019 году в Удмуртии, объем инвестиций в проект составит 150 млн рублей. Об этом в среду сообщили журналистам в региональной корпорации развития.

"Корпорация развития Удмуртской Республики подписала соглашение с ООО "Уралпромгрупп" о сопровождении инвестиционного проекта по строительству рыбоводного комплекса по выращиванию мраморного (африканского) сома", - говорится в распространенном сообщении. По данным корпорации, приступить к строительству инвестор намерен в 2019 году.

В сообщении отмечается, что соглашение предполагает полное сопровождение инвестиционного проекта на всех этапах его реализации. В рамках проекта планируется построить помещения для рыбоводного комплекса по бассейновому выращиванию африканского сома площадью около 900 кв. м с производительностью в 400 т рыбы в год. Общий объем инвестиций составит 150 млн рублей.

В корпорации отмечают, что по вкусовым качествам африканский сом сравним с осетриной, диетическая рыба без костей подходит и для приготовления колбасы, сосисок, полуфабрикатов.

По сведениям корпорации, в настоящее время Удмуртия производит около 1,3 тыс. т рыбы в год, 90% - это карпы местного рыбхоза.