МЭР понизило прогноз по курсу рубля в 2019 году

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля в 2019 г. в среднем до 66 руб. за доллар, заявил глава ведомства Максим Орешкин.

"Оценку курса мы чуть-чуть делаем слабее относительно предыдущего прогноза. Ожидаем доллар на уровне 66 руб. в среднем за год. Это скорее связано с изменениями в паре евро/доллар, чем с какими-то другими факторами", - сказал министр.

При этом в докладе министра к выступлению говорится, что среднегодовой прогноз по курсу рубля в 2019 г. снижен с 63,9 до 66,4 руб. за доллар.

Прогноз по инфляции

Кроме того, по словам министра, ведомство сохранило прогноз по инфляции в РФ на 2019 г. на уровне 4,3%.

"В целом же, ситуация с инфляцией сейчас в начале года идет лучше ожиданий, и по итогам года мы не видим причин, чтобы наш прогноз менять. Мы ожидаем замедление инфляционной динамики до 4,3% по итогам этого года", - сказал министр.

Также Орешкин подчеркнул, что ведомство ожидает снижение уровня до 4% в январе 2020 года.

Он напомнил, в январе рост ВВП замедлился до 0,7%, инфляция cоставила высокий уровень в 1%, что было ожидаемо на фоне повышения НДС.

Прогноз по ВВП

Помимо этого, министр заявил, что Минэкономразвития сохранило прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году на уровне 1,3%.

"Если говорить о годе в целом, то мы по-прежнему ожидаем рост ВВП на уровне в 1,3%, инфляция будет 4,3%", - сказал Орешкин.

При этом он отметил, что Россия будет "чуть выше плана" о поставленных президентом задачах о росте российской экономики выше среднемировых и достижении пятой позиции в рейтинге крупнейших стран. "У нас рост превышает прогнозный, отставание от Германии сократилось до 2,3%. Но хорошие цифры по росту прошлого года носят временный характер, инвестиционная динамика пока ниже целевого уровня", - подчеркнул Орешкин.

Как сообщалось ранее, по оценке Росстата, рост ВВП РФ за 2018 год составил 2,3%.

В новость в 10:55 мск внесена правка - изменился прогноз курса рубля.