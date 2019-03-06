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Utair с 1 июня запускает рейсы из Нижневартовска в Москву и Петербург

Вылететь из ХМАО в столицу можно будет ежедневно, а в Санкт-Петербург - раз в неделю

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 марта. /ТАСС/. Авиаперевозчик расширяет маршрутную сеть с начала лета 2019 года и открывает прямое сообщение из Нижневартовска в Москву и Санкт-Петербург. Об этом в среду сообщила пресс-служба Utair.

"Жители Ханты-Мансийского автономного округа смогут летать без пересадок в крупнейшие города страны", - приводит пресс-служба слова президента авиакомпании Павла Пермякова. Рейс из Нижневартовска в Москву будут выполняться ежедневно, в Санкт-Петербург - раз в неделю.

С 1 марта самолеты Utair начали летать из Нижневартовска в Самару, Уфу и Екатеринбург. 

Utair входит в пятерку крупнейших авиаперевозчиков России, пассажиропоток в 2018 году составил 7,9 млн человек. Крупнейшие акционеры компании - "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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