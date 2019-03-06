Госдума приняла закон об ограничении снятия наличных с анонимных электронных средств

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о совершенствовании контроля за использованием гражданами неперсонифицированных (анонимных) электронных средств платежа и об ограничении на снятие наличных с таких средств платежа. Документ был инициирован правительством РФ.

В редакции первого чтения был установлен запрет на снятие наличных денежных средств с помощью анонимных электронных средств платежа. Ко второму чтению эта норма была откорректирована - если клиент прошел процедуру упрощенной идентификации, он может снять наличные с помощью такого средства в случае использования предоплаченной карты при условии, что общая сумма выдаваемых наличных денежных средств не превышает 5 тыс. руб. в течение одного календарного дня и 40 тыс. руб. в течение одного календарного месяца.

При этом предусматривается, что остатки денежных средств гражданина на этом электронном средстве платежа по его распоряжению могут быть переведены на банковский счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, на банковский счет этого физического лица, а также на исполнение его обязательств перед кредитной организацией.

Ограничения, связанные с установлением лимитов остатков электронных денежных средств, влекут запрет для операторов электронных денежных средств осуществлять переводы в случае превышения установленных лимитов.

Закон также распространяется на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случае, если они проводят операции с денежными средствами от имени или по поручению своего клиента, требования по идентификации клиентов, установлению иной информации о нем и применению мер по замораживанию его счетов в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также на адвокатов и нотариусов распространится обязанность разрабатывать правила внутреннего контроля и назначать специальных ответственных должностных лиц.

Закон вступит в силу после официального опубликования, кроме норм, касающихся ограничений на снятие наличных и перевода денежных средств с анонимных электронных средств платежа на банковские на счета-эти положения, вносящие изменения в закон "О национальной платежной системе", вступят в силу через 180 дней после официального опубликования.