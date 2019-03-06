Более 120 индустриальных парков и технопарков появится в России к 2024 году

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Более 120 индустриальных парков и технопарков будут созданы в России к 2024 году, сообщил в среду министр экономического развития РФ Максим Орешкин на заседании Госдумы в рамках "правительственного часа".

Он отметил, что для средних предприятий, которые ведут производственную деятельность, важным аспектом является обеспечение доступа к производственным площадкам. "Здесь вместе с регионами активно работаем над созданием индустриальных и технопарков. К 2024 году 129 таких парков должно появиться по стране, общая сумма соинвестиций, которые идут со стороны федерации это 30 млрд рублей", - сказал он.

По словам главы МЭР, за шесть лет реализации проекта по созданию в стране индустриальных парков и технопарков будет потрачено 480 млрд рублей.