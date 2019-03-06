ЯКУТСК, 6 марта. /ТАСС/. Северный форум по устойчивому развитию северных территорий пройдет в Якутске 24-28 сентября 2019 года под эгидой международных организаций "Северный форум" и "Университет Арктики". Об этом сообщили ТАСС в среду в секретариате организаторов форума.

"Северный форум по устойчивому развитию пройдет в Якутске 24-28 сентября 2019 года. Основной темой международной конференции будет проблема устойчивого развития. Конференция в последующем будет проводиться ежегодно и претендует стать одной из ведущих мировых площадок для обсуждения проблем и перспектив устойчивого развития Севера и Арктики и реализации практически значимых проектов в рамках рабочих групп Северного форума", - рассказал представитель организации.

Он отметил, что проведение форума позволит лучше осветить региональные проблемы Северо-Восточного сектора Арктики, что даст возможность полноценно оценивать значение и вклад этой огромной территории в устойчивое развитие Севера в глобальном контексте.

"Основной массив многолетней мерзлоты находится именно здесь, и все изменения климата, происходящие в Арктическом регионе, сказываются на глобальном потеплении климата", - добавил собеседник агентства.

Ожидается, что в работе форума примут участие эксперты восьми циркумполярных стран (Россия, Канада, США, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Исландия), а также стран Северо-Восточной Азии (Китай, Японии и Республика Корея).

Северный форум - международная неправительственная организация северных регионов, созданная в 1991 году. В 1992 году Северный форум получил аккредитацию в ООН как неправительственная организация и статус наблюдателя в Арктическом совете. Членами организации являются северные регионы России, Исландии, США, Южной Кореи, Финляндии.