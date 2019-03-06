FT: Рим намерен официально поддержать китайскую инициативу "Один пояс - один путь"

ТАСС, 6 марта. Италия первой из стран Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) готовится официально поддержать глобальную китайскую инициативу "Один пояс - один путь", что уже вызвало резкую реакцию Белого дома и тревогу в Брюсселе, считающих данный проект неоднозначным. Об этом сообщает в среду газета Financial Times.

Рим планирует подписать меморандум о взаимопонимании в поддержку "Экономического пояса шелкового пути" (ЭПШП) "к концу марта во время официального визита председателя КНР Си Цзиньпина в Италию", приводит издание слова итальянского замминистра экономического развития Микеле Герачи. "Переговоры по этому вопросу еще продолжаются, однако, возможно, будут завершены к началу визита [Си Цзиньпина], - заявил Герачи в интервью Financial Times. "Мы стремимся к тому, чтобы продукция "Сделано в Италии" имела больший успех с точки зрения объема экспорта в Китай, который является самым быстрорастущим рынком в мире", - отметил Герачи.

Однако такой подход Рима вызвал волну критики со стороны американской администрации. По словам официального представителя Совета национальной безопасности США Гарретта Маркиса, этот проект вряд ли поможет Италии экономически и может нанести значительный ущерб престижу страны на международной арене. "Мы рассматриваем "Один пояс - один путь" как разработанную в Китае в китайских же интересах инициативу", - сказал Маркис британской газете.

"Мы скептически относимся к тому, что поддержка [инициативы] итальянским правительством принесет какие-либо существенные экономические выгоды итальянскому народу, и это может в конечном итоге нанести ущерб глобальной репутации Италии в долгосрочной перспективе", - считает Маркис. Он призвал "всех союзников и партнеров, включая Италию, оказать давление на Китай с целью приведения его глобальных инвестиционных усилий в соответствие с принятыми международными стандартами и передовой практикой".

В то же время, как замечает Financial Times, поддержка Римом проекта может "ослабить давление США на Китай в отношении торговых [споров] и подорвать усилия Брюсселя по преодолению разногласий внутри ЕС в отношении наилучшего подхода к китайским инвестициям".

Сформулированная Си Цзиньпином в 2013 году стратегия ЭПШП - это программа реорганизации морских и наземных транспортных коридоров. План предусматривает развитие ключевой транспортной инфраструктуры, которая обеспечила бы китайским производителям прямой доступ к рынкам на востоке и западе, а также перенос производства в отдаленные регионы с дешевой рабочей силой.