ОЭСР понизила прогноз роста экономики России в 2019 году

ПАРИЖ, 6 марта. /ТАСС/. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз роста российской экономики в 2019 году до 1,4%, что на 0,1% пункта меньше, чем в ноябрьском докладе. Об этом говорится в опубликованном в среду мартовском промежуточном прогнозе организации.

Эксперты ОЭСР также понизили с 1,8% до 1,5% прогноз реального роста ВВП страны на 2020 год.

В 2018 году, согласно приведенным данным, рост составил 2,3%, при том, что в ноябре этот показатель прогнозировался на уровне 1,6%.

В докладе отмечается, что практически для всех стран G20 ("Группы двадцати") прогноз был пересмотрен в сторону понижения.