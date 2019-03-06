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Число зарегистрированных в качестве самозанятых в Татарстане превысило 4 тыс. человек

Ранее министр экономики региона Фарид Абдулганиев заявил, что в республике по итогам текущего года планируется зарегистрировать 60 тыс. самозанятых граждан

КАЗАНЬ, 6 марта. /ТАСС/. Количество зарегистрированных в качестве самозанятых жителей Татарстана составило 4128 человек по состоянию на начало марта 2019 года. Об этом в среду сообщила журналистам заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"По состоянию на 4 марта в республике зарегистрированы 4128 человек в статусе самозанятых", - сказала она.

В феврале министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев заявил, что в республике по итогам 2019 года планируется зарегистрировать 60 тыс. самозанятых граждан.

Специальный налоговый режим для граждан, которые получают доход от своей деятельности, но при этом не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, начал действовать с 1 января 2019 года на территории четырех субъектов РФ - Москвы, Татарстана, Московской и Калужской областей.

Оплатить налог на профессиональный доход в размере от 4% до 6% будет возможно через мобильное приложение "Мой налог", разработанное Федеральной налоговой службой. Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя для этого не понадобится.

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РоссияТатарстан
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