"Яндекс.Маркет" опроверг размещение информации о дистанционной продаже алкоголя

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. "Яндекс.Маркет" не получал предостережение от Росалкогольрегулирования по поводу продаж спиртного, компания не занимается дистанционной продажей алкоголя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Яндекс.Маркета".

"Предостережение не получали. Мы соблюдаем требования законодательства и на нашем сервисе не размещается информация о дистанционной продаже алкогольной продукции", - сообщил представитель компании.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила о том, что Росалкогольрегулирование выдало "Яндекс.Маркету" предостережение о недопустимости нарушения закона "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" в части запрета дистанционной продажи алкоголя.

"Мы подтверждаем направление соответствующего предостережения в адрес указанной организации. Организация должна устранить нарушения и уведомить об этом Росалкогольрегулирование", - подтвердили ТАСС в пресс-службе ведомства, не уточнив необходимые сроки устранения нарушения.

Мнение ФАС

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили ТАСС, что ведомство рассматривало обращение председателя правления Республиканского юридического общества Александра Хоминского о наличии нарушения закона о рекламе при размещении информации о продаже алкогольной продукции на "Яндекс.Маркете".

"ФАС России рассмотрела обращение и сообщила заявителю, что информация о продаже алкогольной продукции представляет собой справочные сведения о стоимости товара и размещается на странице, являющейся каталогом товаров и их продавцов, в том числе, предоставляющем потребителям возможность их приобретения", - сказали в ФАС.

Соответственно, информация, размещенная на "Яндекс.Маркете", не является рекламой и не подпадает под действие закон о рекламе, отметили в антимонопольном ведомстве.