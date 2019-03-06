Власти Башкирии подали заявку на создание особой экономической зоны

УФА, 6 марта. /ТАСС/. Власти Башкирии подали заявку на создание первой особой экономической зоны (ОЭЗ) на территории Ишимбайского района республики, сообщил в среду на заседании коллегии минэкономразвития Башкирии министр экономического развития региона Сергей Новиков.

"Мы приступили к активной фазе по созданию особой экономической зоны в Ишимбайском районе. Этот вопрос также будет обсуждаться в Совете Федерации в рамках дней Республики Башкортостан", - сказал он, добавив, что идею поддерживает Минэкономразвития РФ.

По словам Новикова, Ишимбайский район имеет мощный промышленный комплекс, ресурсный и кадровый потенциал, несколько десятков готовых инвестплощадок. Резервы электросетевой мощности составляют до 90 МВт, газа - до 2 млрд куб. м - этого достаточно чтобы обеспечить энергоносителями несколько крупных предприятий без дополнительных вложений, отметил он.

Особая экономическая зона - территория, обладающая особым юридическим статусом, на которой действуют льготные экономические условия на осуществление деятельности для российских или иностранных предпринимателей. ОЭЗ создаются на 49 лет. Государство наделяет ОЭЗ специальным юридическим статусом, который дает резидентам ряд налоговых льгот и таможенных преференций, гарантирует доступ к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре. Издержки инвесторов при реализации проектов в ОЭЗ в среднем на 30% ниже общероссийских показателей.