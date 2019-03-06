Россия подготовила экономическое обоснование строительства моста с КНДР

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Россия подготовила технико-экономическое обоснование строительства автомобильного моста через реку Туманная на границе РФ и КНДР, а также провела необходимые консультации. Об этом сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на заседании межправительственной комиссии, которое прошло в Москве.

Ранее сообщалось, что одним из ключевых вопросов повестки дня на заседании МПК станет тема строительства мостового перехода через реку Туманная. На совещании во Владивостоке, предварявшем заседание межправительственной комиссии, представители двух стран договорились согласовать к встрече в Москве основные параметры объекта и выработать схемы его реализации.

"Мы обсудили вопрос реализации [проекта строительства] автомобильного моста через реку Туманная. Со своей стороны российская сторона провела определенную работу по подготовке проекта. У нас есть предварительное технико-экономическое обоснование, проведены консультации и [определены] последующие шаги, которые нам нужно вместе предпринимать для того, чтобы этот проект был осуществлен", - сказал министр.

По его словам, стороны "понимают стратегическую важность проекта" и уже договорились о времени реализации и ответственных лицах.