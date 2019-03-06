Число состоятельных людей в России вырастет на четверть к 2023 году

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Число состоятельных людей в России к 2023 году вырастет примерно на четверть, говорится в ежегодном исследовании The Wealth Report 2019 международной консалтинговой компании Knight Frank, презентация документа состоялась в среду.

"Что касается долларовых миллиардеров, то в 2018 году Россия по их количеству находилась на пятом месте в мировом топ-10 и сохранит позицию даже через пять лет. Кроме того, согласно прогнозу, показатель вырастет еще на 23% - до 124 человек в 2023 году, а ведь еще в 2013 году показатель демонстрировал отрицательную динамику - падение на 8%", - говорится в документе.

Также увеличится количество россиян, благосостояние которых измеряется в миллионах долларов, следует из документа. Число ультрахайнетов (людей с состоянием не менее $30 млн) увеличится также на 24%, с 1500 человек в 2018 году до 1860 в 2023 году. Количество хайнетов (людей с состоянием не менее $1 млн) вырастет с 163,1 тыс. человек в 2018 году до 198,5 тыс. человек в 2023 году.

"Ускорение темпов прироста ультрахайнетов в России соответствует общим мировым тенденциям. В пятилетней ретроспективе их количество увеличилось только на 16% в связи с затяжной рецессией в экономике и колебанием курса валют. Тем не менее, к 2023 году мы ожидаем позитивных изменений в политических и экономических прогнозах, поэтому российских мультимиллионеров станет больше почти на четверть", - отметил управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков.

Мир богатеет

В целом, по прогнозам Knight Frank, в ближайшие пять лет число долларовых мультимиллионеров в мире вырастет на 22% и составит 250 тыс. Самый значительный прирост продемонстрирует азиатский регион - Индия (39%), Филиппины (38%) и Китай (35%).

"Несмотря на неопределенность экономической ситуации в будущем, в 2019 году уровень благосостояния будет стабильно расти. Мы прогнозируем увеличение общего количества ультрахайнетов на 22% в течение ближайших пяти лет, а значит, к 2023 году состояние еще 43 тыс. людей превысит $30 млн - это существенный показатель роста благосостояния по всему миру", отметил руководитель международных исследований Knight Frank Лиам Бэйли.

Численность миллионеров в мире, по прогнозам, к 2023 году вырастет на 19% и превысит 23,4 млн человек. Количество долларовых миллиардеров увеличится на 21%, до 2696 человек.

Согласно исследованию Knight Frank, в 2023 году наибольшее число миллиардеров будет сосредоточено в США (680 человек, прирост на 16% по сравнению с 2018 годом). Второе место займет Китай (481 человек, +29%), третье - Индия (163 человека, +37%). Четвертую строчку, как ожидается, будет удерживать Германия, где число миллиардеров достигнет 148, на 20% больше, чем в 2018 году.