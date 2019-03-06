Мусороперегрузочную станцию мощностью 15 т ввели в эксплуатацию в Североморске

МУРМАНСК, 6 марта. /ТАСС/. Мусороперегрузочная станция площадью 5 тыс. кв. м введена в промышленную эксплуатацию в Североморске. Объект обеспечит сбор и вывоз мусора из Североморска и ближайших военных населенных пунктов на восточном берегу Кольского залива, сообщили ТАСС в среду в мурманском филиале компании "Управление отходами" (является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами).

Новая станция создана в рамках внедрения в стране новой системы обращения с отходами. Основой этой системы в Мурманской области является экотехнопарк, включающий построенные в Кольском районе мусоросортировочный комплекс мощностью не менее 180 тыс. т в год и полигон отходов мощностью не менее 250 тыс. т в год, а также мусороперегрузочную станцию на западном берегу Кольского залива в закрытом административно-территориальном образовании Александровск.

"Мусороперегрузочная станция в Североморске стала второй в регионе, построенной в рамках создания новой системы обращения с отходами, на нее будут поступать отходы из Североморска, Сафонова и других близлежащих поселков", - сказал собеседник агентства.

Как пояснили в компании, оборудование новой станции - отечественного производства. Собранные здесь отходы будут отправлять в экотехнопарк для сортировки, хранения или утилизации. Также предусмотрено строительство подобной станции в городе Заполярный на северо-западе области. На станции функционируют пункты весового и дозиметрического контроля, очистные сооружения, ролл-каток для уплотнения отходов. По словам собеседника, ежедневно на объект поступает более 15 т отходов.

Как отмечали ранее в компании, сейчас Мурманская область - единственный регион в Арктической зоне РФ, где созданы мощности по сбору, транспортировке и сортировке ТКО.