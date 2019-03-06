В Калининградской области ввели в эксплуатацию Прегольскую ТЭС

КАЛИНИНГРАД, 6 марта. /ТАСС/. "Калининградская генерация", совместное предприятие "Роснефтегаза" и "Интер РАО", завершила строительство и ввела в эксплуатацию Прегольскую ТЭС мощностью 455,2 МВт в Калининградской области. Об этом сообщает "Интер РАО".

Электростанция построена в рамках проекта по энергобезопасности Калининградской области, по которому до 2021 года в регионе должны заработать четыре электростанции суммарной мощностью 1 ГВт. Две из них - Маяковская ТЭС в Гусеве и Талаховская ТЭС в Советске - введены в эксплуатацию в марте 2018 года.

"Основное оборудование станций на 100% российского производства. Инвестором проекта является АО "Роснефтегаз", объем инвестиций составляет 100 млрд рублей. Оператором проекта являются компании Группы "Интер РАО", которые и будут эксплуатировать построенные ТЭС", - сообщили в компании.

Прегольская ТЭС состоит из четырех парогазовых блоков мощностью 113,8 МВт каждый.

"С вводом Прегольской ТЭС регион получил большой запас мощности и реальные возможности для экономического развития, - заявил председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук. - Новые газовые электростанции значительно повысили надежность и маневренность калининградской энергосистемы. Полную энергонезависимость область обретет после завершения строительства резервной Приморской ТЭС".