Закупку оборудования для ледокола "Лидер" планируют начать в III квартале

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Приступить к закупке оборудования и комплектующих для строительства атомного ледокола "Лидер" следует в III квартале 2019 года. Это позволит подготовить максимально точную рабочую документацию, исключающую вынужденное изменение деталей во время их установки, считает гендиректор разработчика ледокола - ЦКБ "Айсберг" Александр Рыжков.

"Начать закупочную компанию нужно где-то в третьем квартале 2019 года, это важно, потому что формирование технического задания, проведение конкурсных процедур требуют времени. Чем позже мы получим информацию об оборудовании, тем больше будет переделок на дальнейших этапах. К примеру, если на момент проектирования отсека не будет информации о дверях, люках и горловинах, которые там установят, нам придется делать минимальные вырезы, которые рабочие будут расширять уже на строящемся судне, а это дополнительная трудоемкость, дополнительное время", - пояснил Рыжков.

Нулевой этап рабочего проектирования ледокола, то есть создания подробных чертежей непосредственно для строительства, должен начаться в ближайшее время. При этом, отметил Рыжков, к середине 2020 года планируется подготовить документы, которые позволят приступить к работам на верфи. "Ставим перед собой задачу постараться проектировать уже максимально насыщенные секции, с размещением дверей, трапов, люков, горловин, фундаментов под оборудование. Тогда на этапе создания секций корабля можно будет устанавливать туда максимум оборудования, что ускорит темпы строительства", - заявил он.

Ожидается, что ледокол "Лидер" мощностью 120 МВт первым в мире сможет круглый год проводить суда по Северному морскому пути при толщине льда до 4 метров. Ранее стоимость одного судна оценивалась в 70 млрд рублей.