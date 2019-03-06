Путин подписал закон, исключающий конфискованные судна браконьеров из плана приватизации

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий исключение изъятых или конфискованных судов, использовавшихся для незаконной добычи водных биоресурсов, из сферы действия закона "О приватизации государственного и муниципального имущества". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Необходимость принятия закона обусловлена длительными сроками подготовки прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества, при этом государство несет бремя содержания конфискованных судов, что с учетом их низкой рыночной стоимости зачастую экономически нецелесообразно.

До утверждения этого закона судна, конфискованные при незаконном вылове водных биоресурсов, подлежали включению в план приватизации для продажи на аукционе, такой порядок приводил к большим временным и финансовым затратам со стороны государства - ежегодно из бюджета тратилось около 200 млн рублей только на содержание таких судов, около 3 млн рублей на судно в среднем.

Закон исключает такие судна из сферы действия закона о приватизации, что позволит распространить на них порядок, который действует в отношении конфискованного движимого имущества.

Согласно статистике Росимущества, в 2018 году таких судов было конфисковано 95, в 2017 году - 85, в 2016 году - около 70.