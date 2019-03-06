Путин подписал закон о ратификации протокола к конвенции России и Швеции в сфере налогов

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к конвенции между правительствами России и Швеции об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы, принятого 24 мая 2018 года в Санкт-Петербурге. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Необходимость внесения изменений в конвенцию была вызвана изменившимися условиями экономической деятельности, изменениями законодательства о налогах и сборах как в России, так и в Швеции, развитием двусторонних экономических связей и международных тенденций в области налогообложения, касающихся обмена информацией и борьбы со злоупотреблениями.

Протоколом предусматривается распространение действия конвенции не только на доходы, но и на капитал. Соответственно, наименование конвенции дополняется указанием на избежание двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. Кроме того, перечень налогов в РФ и в Швеции, на которые распространяется конвенция, дополняется налогом на имущество организаций и налогом на имущество физических лиц.

Положения протокола отражают рекомендации плана по противодействию размывания налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (План BEPS), в частности по противодействию уходу от уплаты налогов в обеих странах или предоставлению двойного вычета.