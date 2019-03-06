Комитет Госдумы поддержал проект о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в среду на заседании рекомендовал нижней палате принять в первом чтении правительственный законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума. Это решение было поддержано большинством голосов.

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По словам статс-секретаря - замминистра труда и социальной защиты РФ Андрея Пудова, представившего законопроект комитету, если он будет принят в запланированные сроки, то "тогда Пенсионный фонд успевает осуществить выплаты в мае". В крайнем случае это произойдет до июля. Замминистра заверил, что необходимые для реализации законопроекта ресурсы есть, менять параметры бюджета не потребуется.

Законопроектом предлагается исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера суммы текущей индексации размеров пенсий и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Федерации. Согласно документу, получателям социальной доплаты к пенсии всегда будет обеспечиваться выплата сумм индексаций сверх установленного в субъекте РФ прожиточного минимума.

Как сообщил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, первое чтение законопроекта состоится 12 марта, второе - 19 марта, а третье - 21 марта. Законодательные и исполнительные органы власти субъектов РФ должны прислать свои отзывы на проект до 8 марта.