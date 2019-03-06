РФ намерена пересмотреть сотрудничество со странами Балтии в рамках единой энергосистемы

"У нас есть готовность работать, в том числе до 2025 года, но на других условиях", - сказал он.

КАЛИНИНГРАД, 6 марта. /ТАСС/. РФ готова продолжать сотрудничество в рамках единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ), но на других условиях. Об этом журналистам сказал вице-премьер Дмитрий Козак.

По его словам, тест калининградской энергосистемы в изолированном режиме состоится в мае этого года.

Ранее министр экономики и инфраструктуры Эстонии Кадри Симсон говорила, что страны Балтии намерены провести тестовое отключение от единой энергосистемы БРЭЛЛ после того, как такой же тест завершит Россия.

По словам Симсон, Латвия, Литва и Эстония ранее договорились провести синхронизацию своих электросетей через Польшу до 2025 года. До этого срока страны Балтии намерены синхронизировать свои энергосистемы с системами континентальной Европы, покинув БРЭЛЛ.

Россия в свою очередь создает в Калининградской области независимую энергосистему. Для этого в регионе будут действовать четыре новые тепловые электростанции, три из них уже введены в эксплуатацию. Сейчас связь энергосистемы Калининградской области с остальной частью РФ осуществляется через электрические сети Белоруссии, Эстонии, Латвии и Литвы.