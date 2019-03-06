Власти Бурятии рассматривают возможность открытия игорной зоны на берегу Байкала

УЛАН-УДЭ, 6 марта. /ТАСС/. Власти Бурятии рассматривают возможность открытия на берегу Байкала, на территории Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Байкальская гавань", игорной зоны. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции глава республики Алексей Цыденов.

"Как вариант игорная зона рассматривается. Но решение о том, быть игорной зоне у Байкала или нет, - за правительством России. Пока мы туда еще не обращались. Мы сами для себя сейчас этот вопрос изучаем, надо все плюсы и минусы сложить", - сказал Цыденов.

Глава региона подчеркнул, что создание игорной зоны - это дополнительное привлечение туристов всесезонно, не только летом.

"В чем суть идеи по игорной зоне на Байкале? В том, что мы за то, чтобы у нас туризм был экологически чистый, не создавал излишнюю нагрузку на экологию, формировал дополнительные рабочие места с нормальной заработной платой, - пояснил Цыденов. - Нам миллионы туристов, которые ничего не платят, мусорят, создают экологическую нагрузку и проблемы с местным населением не нужны. Нам нужен турист, который живет в хорошей гостинице, платит хорошие деньги".

Глава Бурятии добавил, что уже изучал опыт работы игорных зон, в частности в Сочи. "Сейчас у нас в России несколько игорных зон. Разговоры о том, что игорная зона - это бардак, разврат и прочее - это из 90-х. Сейчас это не так - изменилось законодательство, требования, подход", - сказал Цыденов.

ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань" создана постановлением правительства РФ в 2007 году, в 2010 году введена первая очередь инфраструктуры. Туристическая зона расположена в 110 км от Улан-Удэ, она занимает более 3,5 тыс. га на левом берегу Байкала, включает пять участков: "Турка", "Пески", "Гора Бычья", "Бухта Безымянная" и "Горячинск". В 2017 году управление ОЭЗ передано Бурятии.