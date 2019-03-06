Медведев: Россия готова реализовать проект строительства АЭС "Белене" в Болгарии

ЛЮКСЕМБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Россия готова реализовать проект строительства АЭС "Белене" в Болгарии, если поступит такое предложение, и сделать это не хуже, чем в других странах. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, комментируя на пресс-конференции в Люксембурге свой недавний визит в Болгарию.

"Мы ни от чего не отказываемся. Они [Болгария] собираются проводить тендер, оборудование куплено, хотя надо посмотреть, провести ревизию, чего хватает, а чего нет. Но в целом, если будет соответствующая оферта, обращенная в адрес участников этого тендера, то мы готовы в нем поучаствовать. Мы считаем, что у нас есть очень хорошие компетенции в сфере строительства атомных станций, у нас есть возможности реализовать этот проект не хуже, чем мы его реализуем в целом ряде других европейских стран", - сказал Медведев.

Он напомнил, что Россия реализует проекты по строительству АЭС в Турции, Венгрии и Финляндии. "Почему бы не реализовать подобный проект и в Болгарии? Тем более, что уже начинали", - добавил премьер.

В 2006 году "Атомстройэкспорт" (входит в ГК "Росатом") уже выигрывал международный тендер на возведение двух энергоблоков этой станции, на площадку "Белене" было доставлено оборудование, однако в 2009 году проект был остановлен, а в марте 2012 года София отказалась от строительства станции. Глава российского правительства отметил, что ситуация с отказом от строительства, "наверное, это пример того, как желательно не работать - деньги потрачены, деньги заплачены, ничего не сделано, а деньги не маленькие".

"Но уж коль скоро у наших партнеров из Болгарии есть желание построить новую атомную станцию, то вполне логично воспользоваться теми идеями, которые мы им предлагали", - сказал Медведев. Он также в шутку отметил, что во время переговоров со своим люксембургским коллегой Ксавье Беттелем в среду вопрос строительства АЭС в Люксембурге стороны не обсуждали.

В мае 2018 года премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что страна намерена возобновить строительство "Белене". Болгарская сторона подчеркнула, что выбор стратегического инвестора будет проходить через конкурсную процедуру. Главные требования, при соблюдении которых реализация проекта может быть продолжена, - обеспечение строительства на рыночных условиях, без государственных гарантий и без гарантий приобретения выработанной АЭС электроэнергии. При этом стоимость строительства станции не должна превысить €10 млрд, а срок ее введения в эксплуатацию - 10 лет.