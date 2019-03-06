Глава Забайкалья отказался увеличивать квоту для иностранных рабочих из Китая

ЧИТА, 6 марта. /ТАСС/. Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов не стал увеличивать квоту для привлечения в 2019 году рабочих из КНР. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы региона.

"Решением специальной межведомственной комиссии по требованию Александра Осипова заявки были отклонены", - говорится в сообщении.

Ранее группа работодателей предложила увеличить на 700 человек квоту для иностранных работников в граничащем с Китаем Забайкалье. Это 20% от действующего норматива, который составляет около 3 тыс. работников. Привлечь мигрантов планировали, прежде всего, в строительную и лесную отрасли.

По мнению врио губернатора, задача региональных властей - обеспечить рабочими местами в первую очередь самих жителей Забайкалья. "Привлечение иностранных работников оправдано только в том случае, когда на забайкальском рынке труда просто нет специалистов в конкретном направлении", - отметил Осипов.

Квота на иностранную рабочую силу в Забайкалье ежегодно снижается. В 2013 году она составляла 12,7 тыс. человек.