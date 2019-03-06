Глава Калужской области пообещал создать комфортные условия для иностранных инвесторов

ПАРИЖ, 6 марта. /ТАСС/. Власти Калужской области вкладывают средства на подготовку площадок для будущих инвестиционных проектов и стремятся гарантировать бизнесу стабильные условия работы, несмотря на изменения в России и в мире. Об этом заявил в среду губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, выступая на открытии презентации инвестиционных возможностей региона в Париже.

"Мы всегда подтверждаем свою субсидиарную ответственность, которая выражена в том, что мы вкладываем средства в подготовку площадки для размещения проекта для того, чтобы создать инженерную, транспортную инфраструктуру, обеспечить всеми ресурсами, включая электроэнергию", - сказал он.

По его словам, "когда компании видят, что регион уже рискует раньше, чем инвестор своими вложениями", они гораздо охотнее вкладывают средства в развитие проекта.

"Что касается будущего, мы тоже видим сложности, которые возникают у бизнеса", - отметил он, добавив, что "политический и экономический вектор <...> не совпадают не только на мировом пространстве, но и в пределах одной страны".

"Бизнес всегда очень сильно переживает, потому что он хотел бы видеть, что им помогают, а не препятствуют в том, чтобы развиваться не только сегодня, но и быть уверенным в своем развитии завтра. И в этом мы видим свою основную задачу, я, как губернатор, прежде всего, направляю свои усилия, чтобы гарантировать бизнесу неухудшение условий деятельности при всех изменениях, которые происходят и на российском, и на мировом пространстве", - подчеркнул Артамонов.

В свою очередь посол РФ в Париже Алексей Мешков заявил, что "Калужская область является одной из самых экономически развитых областей" и "одним из российских лидеров развития российско-французских связей". "Именно в непростые времена, когда внешнеполитическая конъюнктура бывает неблагоприятной, межрегиональные связи помогают сохранить и нарастить двусторонние отношения", - пояснил он.

"Сегодня наши отношения с Францией возвращаются в полосу развития. Два года подряд идет рост товарооборота. Развивается и политический диалог. Пять раз в прошлом году встречались наши президенты, поэтому на этом фоне именно востребовано развитие межрегиональный связей", - добавил посол.

В конце февраля пресс-служба агентства регионального развития Калужской области сообщила, что объем инвестиций в основной капитал Калужской области по итогам 2018 года составил 86 млрд рублей. В агентстве добавили, что в 2018 году введены в эксплуатацию девять новых производств, начата реализация еще 14 инвестиционных проектов. Валовой региональный продукт за 2018 год вырос на 3% и составил 435 млрд рублей.