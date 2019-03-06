Алиханов заявил, что запуск трех ТЭС обеспечил энергобезопасность Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 6 марта. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию трех тепловых электростанций в Калининградской области позволил окончательно решить вопрос энергобезопасности региона, заявил в среду на церемонии пуска Прегольской ТЭС под Калининградом губернатор области Антон Алиханов.

Прегольская ТЭС мощностью 455,2 МВт построена для реализации проекта по энергобезопасности региона, по которому до 2021 года требуется ввести в эксплуатацию четыре электростанции суммарной мощностью 1 ГВт. Две из них - Маяковская ТЭС в Гусеве и Талаховская ТЭС в Советске - введены в эксплуатацию в марте 2018 года. Ведется строительство Приморской ТЭС, первый блок которой планируется запустить до конца 2019 года.

"По сути, мы сегодня присутствуем на таком финальном этапе, когда вопрос энергобезопасности полностью для нашего региона решен", - сказал Алиханов.

По его словам, станции также предоставляют области дополнительные возможности для реализации национальных проектов, в том числе за счет поступлений от налога на имущество. "Только в прошлом году дополнительные налоги, только налоги на имущество, [составили] больше 150 млн рублей. В этом году - больше полумиллиарда рублей будет дополнительно [собрано] по налогу на имущество. Это новые рабочие места - больше 300 новых рабочих мест на этих станциях", - пояснил глава региона.

Энергосистема Калининградской области является частью электроэнергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия - Россия - Эстония - Латвия - Литва). Европейская сторона неоднократно заявляла о намерении выйти из БРЭЛЛ и прекратить поставки электроэнергии в Калининградскую область. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить энергобезопасность региона. Помимо строительства новых станций на побережье Балтики, в районе поселков Заостровье и Куликово Зеленоградского городского округа введен в эксплуатацию морской регазификационный терминал судового типа, организовано подземное газовое хранилище объемом 174 млн кубометров. Эти объекты снимают все риски сбоев в поставках газа на территорию области по системе магистральных трубопроводов Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград через территории Белоруссии и Литвы.