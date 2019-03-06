РЖД готовы участвовать в проектах в Кувейте

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 6 марта. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) готовы участвовать в реализации инфраструктурных проектов в Кувейте, следует из протокола российско-кувейтской межправкомисии, заседание которой состоялось в столице эмирата. Подписи под документом поставили сопредседатели комиссии - министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев и министр нефти, электроэнергетики и водных ресурсов Кувейта Халед аль-Фадель.

"Российская сторона отметила готовность ОАО "Российские железные дороги" к сотрудничеству с кувейтской стороной в железнодорожной сфере, в том числе в части проработки возможностей участия холдинга в инфраструктурных проектах на территории Государства Кувейт", - говорится в тексте.