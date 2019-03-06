"КамАЗ" заинтересован в организации поставок автомобилей в Кувейт

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 6 марта. /ТАСС/. Российская компания ПАО "КамАЗ" заинтересована в организации поставок автомобилей и спецтехники в Кувейт, следует из протокола российско- кувейтской межправкомиссии, заседание которой состоялось сегодня в столице эмирата. Подписи под документом поставили сопредседатели комиссии - министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев и министр нефти, электроэнергетики и водных ресурсов Кувейта Халед аль-Фадель.

"Российская сторона отметила заинтересованность ПАО "КамАЗ", выпускающего широкий модельный ряд автотехники, применимый для всех отраслей экономики, в организации поставок автомобилей "КамАЗ" и спецтехники на шасси "КамАЗ", пассажирского транспорта: электробусы, троллейбусы с автономным ходом, автобусы", - следует из текста протокола.

Очередное заседание российско-кувейтской межправительственной комиссии прошло в Кувейте с 4 по 6 марта под председательством министра по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева и министра нефти Кувейта Халеда аль-Фаделя.