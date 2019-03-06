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Медведев: Россия продолжит создавать благоприятные условия для компаний Люксембурга

Премьер-министр РФ отметил, что на середину 2018 года объем инвестиций Люксембурга в российскую экономику достиг почти $20 млрд

ЛЮКСЕМБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заверил, что Москва будет создавать максимально благоприятные условия для компаний из Люксембурга, которые заинтересованы в развитии новых проектов в РФ.

"Мы, конечно, как добропорядочные партнеры будем и дальше создавать для таких компаний в нашей стране максимально благоприятные условия", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

По его словам, на середину 2018 года объем люксембургских инвестиций в экономику РФ достиг почти $20 млрд. "Это предопределяет необходимость добрых отношений", - уверен глава кабмина. Говоря о направлениях взаимодействия двух стран, Медведев особо отметил в их числе высокие технологии и сотрудничество в сфере освоения Космоса.

Глава кабмина поблагодарил Беттеля за трепетное отношение к итогам Второй мировой войны. "К сожалению, далеко не всегда от наших европейских партнеров можно услышать подобные слова,- констатировал он. - Память о войне - это то, что нас связывает, и то, что в принципе для всех нас должно быть святым".

"У нас действительно были конструктивные и многоплановые переговоры и вчера, и сегодня", - отметил глава правительства РФ. По словам Медведева, обсуждалось как двустороннее сотрудничество, так и международная обстановка и ситуация в Европе.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичЛюксембургРоссияБеттель, Ксавье
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