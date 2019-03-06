Медведев считает пока бессмысленными рассуждения о названии валюты Союзного государства

ЛЮКСЕМБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает преждевременными и пока лишенными смысла рассуждения о том, как могла бы называться валюта Союзного государства РФ и Белоруссии. Такое мнение он высказал на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

"Бессмысленно говорить о том, где будет эмиссионный центр, как будет называться валюта [Союзного государства], пока не будет проведена скучная работа по согласованию основных документов, на базе которого этот союз должен работать", - подчеркнул Медведев.

В целом движение к интеграции он назвал "нормальным и правильным". Отвечая на просьбу прокомментировать ряд недавних критических высказываний на этот счет президента Белоруссии Александра Лукашенко, Медведев напомнил, что главы двух государств уже встречались недавно и обсуждали этот вопрос.

"Мне кажется, что над этим надо работать, а не просто говорить о том, что "явно Россия ничего не хочет, это все для прикрытия", - считает премьер. - Если бы так рассуждали отцы-основатели Европейского союза, то никакого Европейского союза бы не было". "Вообще любой союз основан на доверии, а не на комментариях о том, в чем мы кого-то подозреваем, что там прибежали и на ухо сказали. Не очень хороший путь".

Медведев отметил, что для углубления дальнейшей интеграции двух стран "нужно создать те институты, которые не созданы". "Это может случиться, только если будет согласие двух сторон, насильно туда никого затянуть невозможно", - подчеркнул глава кабмина.