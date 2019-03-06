Петербург выделил 3,4 млрд рублей на закупку шести новых составов метро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга выделили на закупку новых составов для метрополитена 3,4 млрд рублей, сообщил журналистам в среду врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во время посещения завода "Вагонмаш" (совместное предприятие ОАО "Кировский завод" и чешской компании Skoda Transportation). По словам губернатора, в этом году метрополитен получит шесть новых поездов.

"Мы уже в этом году выделили деньги на шесть составов - это порядка 3,4 млрд рублей. Уже в этом году новые вагоны появятся в метрополитене - современные, комфортные", - сказал он.

Новые составы производства "Вагонмаш" будут курсировать на Невско-Василеостровской (третьей) линии городской подземки. Общий объем закупки составит 36 вагонов, уточнил врио губернатора. По его словам, общая потребность в обновлении парка составляет 800 вагонов.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, "Вагонмаш" возродило традиции вагоностроения для метро в Петербурге: раньше город полностью обеспечивал себя вагонами и поставлял их в другие города и страны. В 2017 году программа закупки вагонов была Петербургом сокращена в несколько раз, в бюджет 2019 года были внесены корректировки и объемы закупок восстановлены.