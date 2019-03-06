Путин подписал закон, освобождающий ипотечных должников от уплаты исполнительского сбора

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает оказавшихся в трудной ситуации ипотечных должников от уплаты исполнительского сбора и защищает права солидарных должников по одному обязательству. Документ, принятый Госдумой 19 февраля и одобренный Советом Федерации 27 февраля, опубликован на официальном портале правовой информации.

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Закон направлен на совершенствование процедуры денежного взыскания в виде исполнительского сбора. Документ полностью освобождает от уплаты такого сбора в размере 7% тех граждан, которые стали участниками государственных программ помощи заемщикам.

Кроме того, закон устанавливает, что в отношении нескольких должников по солидарному взысканию в пользу одного взыскателя исполнительский сбор взыскивается солидарно. Согласно действующему законодательству, в отношении нескольких должников по солидарному долгу с каждого взыскивается по 7% от общей суммы задолженности.