Инфляция в России в феврале замедлилась до 0,4%

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Инфляция в России в феврале 2019 года замедлилась до 0,4% с 1% в январе, сообщается в материалах Росстата.

При этом в годовом выражении на конец февраля инфляция составила 5,2%.

Цены на продовольственные товары в феврале выросли на 0,8%, непродовольственные товары стали дороже на 0,3%, услуги - на 0,2%.

Недельная инфляция в России в период с 26 февраля по 4 марта 2019 года составила 0,1%, удерживаясь на этом уровне шестую неделю подряд. С начала года инфляция набрала 1,5%. В годовом выражении инфляция на 4 марта составила около 5,2%.

За прошедшую неделю цены на пшено выросли на 2,2%, баранину - на 0,9%, гречневую крупу и вермишель - на 0,5%, ржаной хлеб, макаронные изделия, шоколадные конфеты и карамель - на 0,3%, говядину, творог, маргарин, хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, пшеничную муку, печенье и соль - на 0,2%. Одновременно цены на куриные яйца снизились на 1,1%, мясо кур - на 0,6%, сахар - на 0,1%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,6%, в том числе на репчатый лук - 4%, белокочанную капусту - 3,2%, морковь и огурцы - 2,1%. В то же время помидоры стали дешевле на 0,2%, картофель и яблоки - на 0,1%.

Цены на бензин практически не изменились, на дизельное топливо - снизились на 0,1%.