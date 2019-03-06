Российский союз туриндустрии прогнозирует снижение числа хостелов в стране

ТАСС, 6 марта. Закон, запрещающий использование жилых помещений в многоквартирных домах в качестве хостелов, приведет к значительному сокращению их числа. Такое мнение высказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в интервью телеканалу RT в среду.

"Для организации хостелов теперь необходимо переводить помещения в нежилой фонд, что сделать крайне сложно. Как следствие - значительно сократится число хостелов, прежде всего легальных, то есть тех, которые зарегистрированы. Это могут быть индивидуальные предприниматели и юридические лица", - сказал он.