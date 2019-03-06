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Российский союз туриндустрии прогнозирует снижение числа хостелов в стране

Сложная процедура переоформления помещений под гостиничные услуги отпугнет легальных предпринимателей

ТАСС, 6 марта. Закон, запрещающий использование жилых помещений в многоквартирных домах в качестве хостелов, приведет к значительному сокращению их числа. Такое мнение высказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в интервью телеканалу RT в среду.

"Для организации хостелов теперь необходимо переводить помещения в нежилой фонд, что сделать крайне сложно. Как следствие - значительно сократится число хостелов, прежде всего легальных, то есть тех, которые зарегистрированы. Это могут быть индивидуальные предприниматели и юридические лица", - сказал он.

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Барзыкин отметил, что гостиницы не смогут сразу же заменить этот сегмент, поскольку, по его словам, в Москве в онлайн-системах существует более 400 хостелов, которые принимали основную часть бюджетных туристов, молодежи и пенсионеров.

Ранее в среду Государственная дума приняла в третьем чтении закон о запрете предоставления гостиничных услуг в жилых помещениях в многоквартирных домах. За данное решение проголосовали 405 депутатов, один воздержался. На сдачу жилья в аренду данный запрет не распространяется.

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