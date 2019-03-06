Бюджет Мурманской области в 2018 году стал профицитным за счет роста доходов

МУРМАНСК, 6 марта. /ТАСС/. Бюджет Мурманской области в 2018 году стал профицитным в основном за счет роста доходов, сообщила в среду на заседании регионального правительства министр финансов области Елена Дягилева.

"По итогам 2018 года областной бюджет исполнен с профицитом в размере 21,7 млн рублей", - сказала она.

По информации регионального минфина, в 2018 году был отмечен рост доходов - они превысили 60 млрд рублей. Этого удалось достичь в основном за счет роста поступления налогов, в первую очередь, от крупных горнодобывающих и перерабатывающих предприятий региона. Еще одной причиной достижения профицита стала оптимизация расходов и совершенствование долговой политики.

По итогам прошлого года размер государственного внутреннего долга Мурманской области сократился на 4% и составил на конец года 34% к объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений - немногим более 20 млрд рублей. По словам министра, в 2018 году более чем в два раза был увеличен объем бюджетных кредитов муниципалитетам: фактически выдано 662,5 млн рублей, проведена реструктуризация муниципальных долговых обязательств объемом 475,7 млн рублей.

За последние восемь лет добиться профицита бюджета власти региона смогли только в 2016, когда он составил 2,4 млрд рублей. В 2017 год бюджет был исполнен с дефицитом в объеме 237 млн рублей.

В 2019 году профицит бюджета Мурманской области запланирован на уровне 797 млн рублей.