Мосбиржа может выплатить дивиденды за 2018 год из расчета 7,7 рубля на акцию

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Наблюдательный совет Московской биржи рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2018 год из расчета 7,7 рубля на акцию, говорится в материалах торговой площадки.

Наблюдательный совет также рекомендовал определить 14 мая 2019 год датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Всего на дивиденды предлагается направить 17,53 млрд рублей, в том числе чистую прибыль за 2018 год в размере 8,56 млрд рублей и нераспределенную прибыль прошлых лет в объеме 8,97 млрд рублей, отмечается в материалах биржи.

На сегодняшнем заседании также был утвержден список кандидатов в новый набсовет биржи, выбор которого пройдет на годовом собрании акционером 25 апреля. В список вошли 12 кандидатов, в числе которых директор по специальным инвестиционным проектам Российского фонда прямых инвестиций Илья Бахтурин, директор департамента обслуживания ценных бумаг ПАО "Росбанк", глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ Михаил Братанов, председатель совета директоров НАУФОР Олег Вьюгин, заместитель председателя наблюдательного совета Московской биржи Андрей Голиков, независимый член наблюдательного совета АК "Алроса" Мария Гордон, главный аудитор ЦБ РФ Валерий Горегляд, председатель наблюдательного совета НКО НКЦ Юрий Денисов, основатель и президент группы компаний FIX Дмитрий Еремеев, зампредправления Сбербанка Белла Златкис, независимый член совета директоров Evraz plc Александр Изосимов, председатель компании G. H. Financials Limited Данкэн Патэрсон, генеральный директор Федерации Европейских Фондовых Бирж Райнер Рисс.

Текущая дивидендная политика Московской биржи предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 55% от размера чистой прибыли за год.

Основные акционеры биржи - Центробанк (11,8%), Сбербанк (10%), ВЭБ.РФ (8,4%), Европейский банк реконструкции и развития (6,1%) и "РФПИ Управление инвестициями-6" (5%). Доля акций в свободном обращении составляет около 58%.