Атомный контейнеровоз "Севморпуть" впервые доставит груз для проекта "Арктик СПГ - 2"

МУРМАНСК, 6 марта. /ТАСС/. Атомный контейнеровоз "Севморпуть" в середине марта отправится в первый рейс с грузом для проекта "Арктик СПГ 2". В среду судно прибыло в Архангельск для погрузки, сообщили ТАСС в пресс-службе "Атомфлота".

"Это будет первый рейс "Севморпути" для проекта "Арктик СПГ - 2", груз будет доставлен из Архангельска, куда судно зашло также впервые", - сказали в компании.

На судно погрузят паллетированный груз, контейнеры и технику. После завершения погрузочных работ оно проследует к месторождению Утреннее, расположенному на Гыданском полуострове в Обской губе. За один рейс судно доставит груз объемом около 17 тыс. фрахтовых единиц. Для сравнения, перевозка такого объема груза потребовала бы три судна типа "Павлин Виноградов" валовой вместимостью 6,4 тыс. т и длиной свыше 130 м.

Собеседник агентства уточнил, что выход из морского порта Архангельск в направлении полуострова намечен на середину марта. В апреле запланирован еще один рейс к месторождению.

"Севморпуть" - транспортное судно ледового класса длиной более 260 метров с атомной силовой установкой. Оно было введено в эксплуатацию в конце 1980-х годов. В середине 2010-х годов "Севморпуть" прошел модернизацию.

Проект "Арктик СПГ - 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн т в год, каждая на основаниях гравитационного типа. По состоянию на 1 декабря 2018 года, запасы этого месторождения по российской классификации составили 1,978 трлн кубометров природного газа и 105 млн т жидких углеводородов. ООО "Арктик СПГ - 2" владеет лицензией на экспорт СПГ.