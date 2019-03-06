Мантуров: Россия рассчитывает на участие Росатома в тендерах Чехии на новые блоки АЭС

ПРАГА, 6 марта. /ТАСС/. Россия рассчитывает на участие Росатома в тендере на строительство новых блоков чешских АЭС. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров по итогам прошедшего в Праге заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Он отметил, что Россия надеется, что в этом году правительство Чехии определится с вопросом возведения новых блоков АЭС.

"Рассчитываем, конечно, на то, что при объявлении тендера наша компания Росатом примет активное участие для того, чтобы предоставить свои предложения с учетом накопленного за многие годы работы в Чехии опыта", - сказал он.